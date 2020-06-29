الصحة تحدد بدائل الحظر الشامل وتتوقع ارتفاع الإصابات

2020/06/29 | 14:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن إجراءاتها خلال الأسابيع المقبلة للسيطرة على وباء كورونا وتقليل نسب الإصابات، فيما توقعت ارتفاع الإصابات خلال الأسبوع المقبل إلى خمسة آلاف.

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