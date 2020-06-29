الأزمة النيابية: الفترة المقترحة للحظر الشامل كافية للسيطرة على كورونا

2020/06/29 | 14:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدّت خلية الأزمة النيابية مقترح تطبيق حظر شامل للتجوال لمدة أربعة أسابيع، كافياً للحد من انتشار فيروس كورونا.

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