رغم كورونا.. ارتفاع صادرات إيران من الغاز 3,6 مليار متر مكعب

2020/06/29 | 14:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..فاد موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية، اليوم الاثنين، بأن صادرات البلاد من الغاز زادت بمقدار 3,6 مليار متر مكعب، بما يعادل 26% حتى مارس 2020، وذلك على أساس سنوي.ونسب الموقع إلى حسن منتظر تربتي، رئيس شركة الغاز الوطنية الإيرانية، قوله إن حوالي 270 مليار متر مكعب من الغاز أُنتجت في السنة الفارسية المنتهية […]

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