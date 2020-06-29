2020/06/29 | 14:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصورة.. المسؤول الأمني لكتائب حزب الله يعلن رفع دعوى قضائية ضد الكاظمي بتهمة الخطف هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/29 | 14:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصورة.. المسؤول الأمني لكتائب حزب الله يعلن رفع دعوى قضائية ضد الكاظمي بتهمة الخطف) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصورة.. المسؤول الأمني لكتائب حزب الله يعلن رفع دعوى قضائية ضد الكاظمي بتهمة الخطف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).