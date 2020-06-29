لافروف يبين حقيقة اصابته بفيروس كورونا

2020/06/29 | 14:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الاثنين، أنه لم يتعرض للإصابة بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه يخضع لاختبار الكشف عن كوفيد-19 عدة مرات في الأسبوع.وفي معرض رده على سؤال عما إذا كان تعرض للمرض، قال لافروف في حديث صحفي “الرب حماني حتى الآن”.وأكد الوزير أن موظفي الخارجية الروسية يتقيدون بكافة الإرشادات الصادرة […]

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