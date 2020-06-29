المالية النيابية تبين سبب تأخير صرف الرواتب لشهر حزيران الجاري

2020/06/29 | 14:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..عزت اللجنة المالية النيابية, الاثنين, تأخير صرف رواتب الموظفين والمنح لشهر حزيران الجاري الى عدم وجود سيولة نقدية , موضحا ان السبب في ذلك يعود الى عدم وصول المبلغ المقترضة من النوك المحلية الى خزينة الدولة التي اقرها البرلمان مؤخرا .وقال عضو اللجنة النائب جمال كوجر في تصريح لـ / […]

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