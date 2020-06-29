2020/06/29 | 14:36 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جابرو خلال تفقدها العوائل النازحة القاطنة في مخيمي الوند الأول والثاني الواقعين في مدينة خانقين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزيرة الهجرة تعلن جملة أسباب حالت دون عودة نازحي خانقين) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزيرة الهجرة تعلن جملة أسباب حالت دون عودة نازحي خانقين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).