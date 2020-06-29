2020/06/29 | 14:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف ​السفير الروسي​ في بيروت أليكسندر زاسبيكين سياسة أمريكا المتعبة حيال لبنان تنطوي على صريحة للفتنة.وفي حديث صحافي اليوم الثنين قال ان الكلام الذي صدر عن ​السفيرة الأميركية​ ​دوروثي شيا​ لا يختلف عمّا يُدلي به المسؤولون الأميركيون الآخرون في سياق الضغط على ​لبنان​ و​حزب الله.مشيراً الى انّ ​واشنطن​ تُحمّل الحزب مسؤولية ​الفساد​ والمأزق الاقتصادي وأزمة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفير الروسي في بيروت ينتقد التدخل الاميركي في شؤون لبنان) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفير الروسي في بيروت ينتقد التدخل الاميركي في شؤون لبنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).