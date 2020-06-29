اهالي الانبار يطالبون عبر “العهد نيوز” برفع حظر التجوال الصحي الشامل عن المحافظة

2020/06/29 | 14:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبارطالب اهالي محافظة الانبار اليوم، الاثنين، من مغبة الاستمرار في اجراءات فرض حظر التجوال الصحي الشامل والذي تحول الى فرض حظر تجوال امني .وقال المواطن محمد الدليمي في حديث خص به “العهد نيوز”، ان” اجراءات فرض حظر التجوال الصحي الشامل افرزت نتائج سلبية خاصة على اصحاب الدخل المحدود الذين يعانون من ضنكة العيش […]

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