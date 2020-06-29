القضاء الايراني يصدر أوامر باعتقال 36 مسؤولا اميركيا من المتورطين باغتيال سليماني

2020/06/29 | 14:38 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةاعلن المدعي العام لطهران، اليوم الاثنين، صدور اوامر باعتقال 36 مسؤولا سياسيا وعسكريا من اميركا ودول اخرى ضالعين بجريمة اغتيال قائد فيلق القدس للحرس الثوري الشهيد الفريق قاسم سليماني.وخلال اجتماع كبار المسؤولين في السلطة القضائية، اشار المدعي العام لطهران علي القاصي مهر، الى الاجراءات المتخذة لمتابعة ملف اغتيال الشهيد الفريق قاسم سليماني، وقال: تم التعرف على 36 شخصا متورطين في اغتيال الحاج قاسم، بمن فيهم مسؤولون سياسيون وعسكريون من أميركا ومن دول أخرى، قاموا بتوجيه عملية الاغتيال، حيث اصدر القضاء الايراني أوامر اعتقال ومذكرات حمراء عبر الشرطة الدولية (الانتربول).واوضح ان التهم الموجهة الى هؤلاء الاشخاص هي القتل والعمل الارهابي، مضيفا: على رأس هذه القائمة الرئيس الاميركي دونالد ترامب، وسيتم متابعة ملاحقته قضائيا حتى بعد انتهاء ولايته الرئاسية.

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