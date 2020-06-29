وزيرة الهجرة تحدد سبب منع عودة نازحي خانقين

2020/06/29 | 14:38 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأكدت وزيرة الهجرة والمهجرين، ايفان فائق جابرو، اليوم الاثنين، أن التلكؤ في عمل دائرة تعويضات المناطق المدمرة حال دون عودة نازحي خانقين.وقالت الوزيرة في تصريح لها خلال تفقدها العوائل النازحة القاطنة في مخيمي الوند الاول والثاني التابعين لقضاء خانقين بمحافظة ديالى، بحسب بيان لمكتبها الإعلامي، إن "الوزارة عازمة على بحث أسباب عزوف بعض العوائل النازحة عن العودة إلى أماكن سكناها الأصلية وتقديم الحلول الناجعة لمشاكلها والعمل على انهاء ملف النزوح بعد عودة آخر عائلة نازحة الى محل سكناها الاصلي لتكرس جهودها في اغاثة العوائل العائدة".وأضافت، أن "اغلب العوائل ترغب بالعودة ولكن هناك اسباب تحول دون ذلك، بضمنها الدمار الذي خلفته عصابات داعش الارهابية، وتلكؤ عمل الدائرة الفرعية التابعة لدائرة تعويضات اعمار المناطق المدمرة"، متعهدة بـ"مخاطبة الدائرة المركزية للاسراع بإعمار المناطق المدمرة وتسهيل عودة النازحين".وشددت جابرو، على "الدوائر المعنية في وزارة الصحة ومديرية الدفاع المدني كافة في المحافظة لتعفير وتعقيم مخيمات النازحين كافة وبشكل دوري الى جانب توزيع الكمامات الطبية والسلات الصحية بين النازحين لدرء الإصابة عنهم بفيروس كورونا"، لافتة إلى "استمرار الوزارة بالتنسيق مع المنظمات الدولية والمحلية لإغاثة وإيواء النازحين ، فضلاً عن التنسيق مع الوزارات المعنية كالتجارة والكهرباء والنقل لغرض توفير كل ما تحتاجه العائلة النازحة".

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