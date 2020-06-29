كعب أخيل فى دولة إسرائيل - طلعت رضوان

2020/06/29 | 14:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#طلعت_رضوان ذكرتْ صحيفة معاريف الإسرائيلية أنّ الحاخام (باروخ غزهى) وصف السيدات الإسرائيليات بأنهنّ ينشرن الفساد، بسبب صدورهنّ المكشوفة..ولبسهنّ البكينى..وأنّ من تعرى صدرها فهى مثل البقرة، حيث ضرعها مكشوف لكل الناس (جريدة اليوم السابع20يونيو2020) وهذا الخبريدل على أنّ التعصب للدين..ونظرة الازدراء والاحتقارللمرأة شمل شــُـعب الدين العبرى الثلاثة (اليهودية/ المسيحية/ الإسلام) وعن الصراع بين التيارالدين ......





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