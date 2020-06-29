تراجع نصيب الفرد العراقي من الناتج المحلي في الربع الأول من 2020 مقارنة بالعام الماضي

2020/06/29 | 14:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلن الجهاز المركزي للإحصاء، اليوم الاثنين، أن نصيب الفرد العراقي من الناتج المحلي للفصل الأول من العام الحالي بلغ 1100 دولار.وقال الجهاز التابع لوزارة التخطيط في احصائية له اطلعت عليها “يس عراق”، إن “متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي بالأسعار الجارية للنصف الأول من العام الحالي 2020 بلغ مليوناً و341 الف […]

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