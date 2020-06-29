الصحة الايرانية تعلن عن 2536 اصابة جديدة بكورونا وتعافي 186 الفا

2020/06/29 | 14:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سيما سادات لاري بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الاثنين 225 الفا و205 اشخاص وبوفاة 162 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران 10 الاف و670 شخصا.واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم الاثنين، انه تم خلال […]

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