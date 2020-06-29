الصحة تحدد بدائل الحظر الشامل في حال عدم تطبيقه من قبل الحكومة

2020/06/29 | 14:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أعلنت وزارة الصحة، الاثنين، إجراءاتها خلال الأسابيع المقبلة للسيطرة على وباء كورونا وتقليل نسب الإصابات، فيما توقعت ارتفاع الإصابات خلال الأسبوع المقبل إلى خمسة آلاف.وقال مدير الصحة العامة في الوزارة رياض عبد الأمير في حديث لوسائل إعلام حكومية، إن "ارتفاع الإصابات وسرعة انتشار الفيروس وبعد دراسة الوضع الوبائي من قبل لجنة الخبراء تم الاتفاق على ضرورة القيام بتطبيق الحظر التام الصارم لجميع المحافظات وبمدة لا تقل عن 30 يوما، لاسيما أن الإجراءات الوقائية والاعتماد على وعي المواطن بالفترة الماضية لم تؤد إلى النتائج المرجوة".وأضاف، أنه "في حال استحصلت الموافقة على الحظر التام يتم تقيم الوضع الوبائي بعد أسبوعين من المدة، وبالإمكان تحويله إلى حظر جزئي إذا انخفضت الإصابات بشكل كبير"، مشيرا إلى أن "الوضع يحتاج إلى تضافر الجهود واتخاذ عدد من الإجراءات التي تصب في مصلحة المواطنين".وأوضح عبد الأمير أنه "في حال عدم إقرار الحظر لابد من اتخاذ إجراءات أخرى داعمة للنظام الصحي من خلال زيادة عدد الردهات والأسرة، بحيث تكون كافية لأعداد الإصابات لاسيما أنه من المتوقع أن تصل الإصابات لأكثر من 5000 حالة مطلع الأسبوع المقبل".وتابع أن "لجنة علاجية فنية على تواصل مستمر مع منظمة الصحة العالمية ودول العالم لتحديث البرتوكولات العلاج بشكل مستمر وحسب المعطيات اليومية"، داعيا "جميع المؤسسات لتشديد الإجراءات وتوعية المواطن وضبط حركته من جهة، وإسناد وزارة الصحة في قدراتها العلاجية من جهة أخرى".

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