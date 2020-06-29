نائب يطالب بفرض الحظر الشامل وإلغاء الاستثناءات

2020/06/29 | 14:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… طالب النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي ، الاثنين، الحكومة بفرض حظر التجوال الشامل في العاصمة بغداد والمحافظات بعد ارتفاع معدل الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.وقال الفتلاوي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “الحكومة ملزمة بحماية أروح المواطنين من خطر كورونا بعد تسجيل إصابات مرتفعة خلال الأيام الماضية”، لافتا إلى إن “وزارة الصحة […]

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