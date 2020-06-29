قراءة في رواية صوت الطبول من بعيد - ملهم الملائكة

2020/06/29 | 14:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ملهم_الملائكة مثل كل العراقيين من جيله، يبقى فلاح رحيم مسكوناً بهاجس الحرب العراقية الإيرانية وما صاحبها متأملاً وقائعها وتداعياتها من مسافة أربعة عقود، فيكتب روايته "صوت الطبول من بعيد" ليتيح للقارئ سياحة مع هموم سليم (بطل الرواية) الذي هو نفسه سليم بطل رواية فلاح الكبيرة التي سبقت هذه "حبات الرمل...حبات المطر".



القادسية التي أعادت سليم إلى ثكنات الجنود ومنها إلى خنادق الحرب كانت حدثاً صادماً جداً في المرح ......





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