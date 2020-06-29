بعد احتكارها القمح… الحكومة السورية ترفض شراء الشعير من المزارعين

2020/06/29 | 14:45 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة السورية، رفضها شراء محصول #الشعير من #المزارعين، بعد أن تمسكت بشراء كل حبة قمح وحذرت المزارعين من بيع القمح للقطاع الخاص.والحجة في عدم شراء الشعير من المزارعين، هي وجود فائض لدى الحكومة…

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