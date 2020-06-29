العمّال الأجانب في العراق.. لا عودة للوطن ولا رواتب

2020/06/29 | 14:45 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالات الكل يخضع للحياة التي فرضها فيروس “#كورونا”، هكذا هو الحال في #العراق، حيث أفاد تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية، بأن آلالاف العمال الأجانب تقطعت بهم السبل في العراق دون أي دخل أو طريقة للعودة إلى…

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