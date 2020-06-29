العراق يسجل انخفاضاً بوفيات وإصابات كورونا عن حصيلة اليوم السابق

2020/06/29 | 14:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق

- تم ...





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