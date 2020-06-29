بالوثيقة.. نقابة المعلمين توجه طلباً للتربية بشأن المصابين والمتوفين بكورونا

2020/06/29 | 14:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

وجهت نقابة المعلمين، الاثنين (29 حزيران 2020)، طلباً لوزارة التربية، يتضمن تخصيص مبالغ للمصابين وعوائل المتوفين بفيروس كورونا.

وذكرت وثيقة صادرة عن النقابة، وحصلت عليها (بغداد اليوم)، أنه "بالنظر لكثرة الإصابات والوفيات من جراء وباء كورونا في صفوف الزميلات والزملاء من الهيأة التربوية والموظفين على ملاك وزارة التربية".

وأضافت: "يرجى تخصيص مبلغ مالي للمصابين وعوائل المتوفين من صندوق التربية المركزي وذلك من أجل تقديم الدعم المادي والمعنوي للزميلات والزملاء".

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بغداد اليوم-بغداد

اكد عضو خلية الازمة النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، الاثنين (29 حزيران 2020)، أن العراق امام خيارين مؤلمين في مواجهة فيروس كورونا والحد من انشاره قبل خروج النظام الصحي في البلاد عن السيطرة.

وقال العزاوي في حد

بغداد اليوم- ديالى

وجه مسؤول حكومي في محافظة ديالى، الاثنين (29 حزيران 2020)، رسالة عاجلة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، داعيا اياه لنصرة 250 الف اسرة فقيرة.

وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" ديالى تعاني

بغداد اليوم- ديالى

أكد مسؤول حكومي في محافظة ديالى، الأحد (29 حزيران 2020) استمرار اغلاق كردستان منفذ كلار مع المحافظة إلى إشعار آخر.

وقال مدير ناحية قره تبه (110 كم شمال شرق بعقوبة) وصفي التميمي في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "طريق كلار- جلول

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