وزير الداخلية يكلف عبد الصاحب قائداً لشرطة واسط

2020/06/29 | 14:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلف عثمان الغانمي وزير الداخلية العميد الحقوقي احمد عبد الصاحب بمهام قائد شرطة محافظة واسط .

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