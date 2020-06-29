الصحة العراقية تسجّل 1749 إصابة جديدة بكورونا و83 حالة وفاة مع وجود مؤشرات إيجابية في الخارطة الوبائية

2020/06/29 | 14:53 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، الموقف الوبائي لإصابات كورونا في العراق، حيث سجلت انخفاضا بالإصابات مع ارتفاع حالات الشفاء.أدناه نص البيان: الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق – تم فحص (11172 ) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي […]

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