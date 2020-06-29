الموقف الوبائي..العراق يسجل 1749 إصابة جديدة و 83 حالة وفاة

2020/06/29 | 14:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد ​أعلنت وزارة الصحة، الاثنين، الموقف الوبائي اليومي للإصابات المسجلة لفيروس كورونا المستجد في العراق.- تم فحص (11172 ) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (532120 )- سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( 1749) أصابة في العراق موزعة كالتالي:بغداد / الرصافة 241 بغداد / الكرخ 184مدينة الطب 2النجف الأشرف 87السليمانية 95أربيل 40دهوك 4 كربلاء 84كركوك 50ديالى 57واسط 56بابل 82 البصرة 218ميسان 124الديوانية 138ذي قار 200الأنبار 5نينوى 12صلاح الدين 50المثنى 20- الشفاء: 1852 حالة، وكما يلي:بغداد الرصافة 292بغداد الكرخ 461 النجف 48السليمانية 14 أربيل 27 كركوك 31كربلاء 57ديالى 66واسط 240البصرة 127ميسان 114بابل 30ذي قار 163الديوانية 16 الأنبار 91 نينوى 21صلاح الدين 33المثنى 21- الوفيات 83 حالة وكما يلي :بغداد الرصافة 19بغداد الكرخ 8مدينة الطب 6النجف 1السليمانية 4اربيل 2 كربلاء 3كركوك 3ديالى 7واسط 5البصرة 6ميسان 6بابل 3 الديوانية 1ذي قار 4الأنبار 1المثنى 1 صلاح الدين 3مجموع الأصابات : 47151مجموع حالات الشفاء : 22974الراقدين الكلي: 22338الراقدين في العناية المركزة: 336مجموع الوفيات: 1839

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