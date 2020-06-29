الموقف الوبائي..العراق يسجل 1749 إصابة جديدة و 83 حالة وفاة


الموقف الوبائي..العراق يسجل 1749 إصابة جديدة و 83 حالة وفاة
2020/06/29 | 14:55 - المصدر: كلكامش برس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كلكامش برس/ بغداد ​أعلنت وزارة الصحة، الاثنين، الموقف الوبائي اليومي للإصابات المسجلة لفيروس كورونا المستجد في العراق.- تم فحص (11172 ) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (532120 )- سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة  هذا اليوم ( 1749) أصابة في العراق موزعة كالتالي:بغداد / الرصافة   241          بغداد / الكرخ     184مدينة الطب        2النجف الأشرف    87السليمانية           95أربيل                40دهوك               4                كربلاء             84كركوك              50ديالى                57واسط                56بابل                82            البصرة            218ميسان              124الديوانية             138ذي قار               200الأنبار              5نينوى              12صلاح الدين       50المثنى                20- الشفاء:  1852  حالة،  وكما يلي:بغداد الرصافة   292بغداد الكرخ     461      النجف            48السليمانية      14          أربيل          27    كركوك      31كربلاء        57ديالى          66واسط          240البصرة       127ميسان         114بابل           30ذي قار        163الديوانية      16  الأنبار        91  نينوى       21صلاح الدين   33المثنى      21- الوفيات  83     حالة  وكما يلي :بغداد الرصافة   19بغداد الكرخ     8مدينة الطب      6النجف          1السليمانية       4اربيل             2        كربلاء          3كركوك         3ديالى            7واسط          5البصرة        6ميسان        6بابل          3  الديوانية       1ذي قار        4الأنبار         1المثنى        1  صلاح الدين    3مجموع الأصابات :  47151مجموع حالات الشفاء : 22974الراقدين الكلي:      22338الراقدين في العناية المركزة: 336مجموع الوفيات:   1839

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