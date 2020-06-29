عودة موظفي دولة الامارات للعمل بشكل كامل

2020/06/29 | 14:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الامارات تؤكد عودة موظفي الحكومة الاتحادية إلى مقار العمل بنسبة 100 بالمئة اعتباراً من 5 يوليو القادم

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