2020/06/29 | 15:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم – بغداد

خصصت مديرية شرطة محافظة الديوانية، الإثنين (29 حزيران 2020)، ممرات في السيطرات للكوادر الصحية تثميناً لمواجهتهم فيروس كورونا في المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "قائد شرطة محافظة الديوانية والمنشات العميد الحقوقي حيدر حسن منخي أمر بتخصيص ممر خاص عبر السيطرات الخارحية ونقاط التفتيش لأبطال خط الصدر الأول من الكوادر الصحية في المحافظة".

وتابعت "ووضع لافتات في جميع السيطرات ونقاط التفتيش في المحافظة من قبل شعبة العلاقات والاعلام تقديراً لما يقدموه من عمل متواصل وتضحياتهم بأنفسهم من اجل الحفاظ على ارواح المواطنين".

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم- بغداد

أطلقت منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع وزارة الصحة العراقية، الاثنين (29 حزيران 2020)، حملة توعية كبيرة بجائحة كوفيد-19 تستهدف المناطق ذات الخطورة العالية ومعدلات الإصابة المرتفعة في العاصمة بغداد.

وذكرت المنظمة في بيان تلقته

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الاثنين (29 حزيران 2020)، تسجيل 83 حالة وفاة وأكثر من 1700 إصابة بفيروس كورونا في عموم المحافظات العراقية.

وقالت الوزارة في موقفها الوبائي اليومي، تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تم فحص (11172 ) نموذ

بغداد اليوم- بغداد

أصيب الدكتور فاضل المندلاوي، الذي عرف باسم "طبيب الناس"، اليوم الإثنين (29 حزيران 2020)، بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما اعلن مقربون منه.

وقال القيادي بالحزب الشيوعي جاسم الحلفي، عبر صفحته في "فيسبوك"،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالصور.. شرطة الديوانية تخصص ممرات بالسيطرات للكوادر الصحية تثميناً لمواجهتهم كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالصور.. شرطة الديوانية تخصص ممرات بالسيطرات للكوادر الصحية تثميناً لمواجهتهم كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).