إصابة مدني بهجوم مسلح في ديالى

2020/06/29 | 15:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر امني في ديالى، الإثنين (29 حزيران 2020) بأن مدنيا أُصيب بجروح إثر هجوم مسلح ش...





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