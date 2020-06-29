إصابة مدني بهجوم مسلح في ديالى


إصابة مدني بهجوم مسلح في ديالى
2020/06/29 | 15:21 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

 بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر امني في ديالى، الإثنين (29 حزيران 2020) بأن مدنيا أُصيب بجروح إثر هجوم مسلح ش...

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