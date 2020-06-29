عمليات بغداد ترفد مستشفى المحمودية العام بقناني الأوكسجين

2020/06/29 | 15:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، تزويد مستشفى المحمودية العام بقناني الأوكسجين لسد النقص الحاصل.

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