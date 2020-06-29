الشبكي لـ”العهد نيوز”: افتتاح مشغل برطلة لإنتاج خمسة الاف كمامة توزع مجانا على الدوائر الحكومية

2020/06/29 | 15:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – نينوىاعلنت مسؤولة منظمة السلام والحرية في ناحية برطلة مروه حسين الشبكي ،اليوم الاثنين، عن افتتاح مشغل برطلة لخياطة 5 الالف كمامة والتي ستوزع مجانا لدوائر الدولة لمواجهة جائحة كورونا.وقالت الشبكي في حديث خصت به “العهد نيوز”، ان منظمة السلام ومن خلال مجموعة نسوية تطوعن لخياطة اكثر من 5 الالف كمامة من اجل […]

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