قطر تخفف من قيود كورونا في بداية تموز المقبل

2020/06/29 | 15:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قطر أنها ستخفف القيود المفروضة بسبب كورونا اعتبارا من أول تموز، وستسمح بإعادة فتح المطاعم والشواطئ والمتنزهات على نحو محدود.وقالت اللجنة القطرية العليا لإدارة الأزمات في بيان صدر في وقت متأخر من أمس الأحد، إن المطاعم ستعاود أنشطتها بطاقة استيعابية محدودة اعتبارا من أول يوليو، وكذلك الشواطئ والمتنزهات.وأعلنت قطر رصد 750 حالة إصابة جديدة […]

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