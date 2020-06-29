2020/06/29 | 15:36 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإصابات التراكمية بكورونا في العراق تصل 47151 حالة و22974 شفاء و1839 وفاة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/29 | 15:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإصابات التراكمية بكورونا في العراق تصل 47151 حالة و22974 شفاء و1839 وفاة) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإصابات التراكمية بكورونا في العراق تصل 47151 حالة و22974 شفاء و1839 وفاة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).