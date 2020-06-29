ارتفاع أسعار نفط برنت إلى أكثر من 41 دولاراً

2020/06/29 | 15:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة تحولت أسعار النفط للارتفاع خلال تعاملات الإثنين وتجاوز خام “برنت” مستوى 41 دولاراً، بعدما أظهرت البيانات ارتفاع الثقة في اقتصاد منطقة اليورو بأكبر وتيرة على الإطلاق في الشهر الجاري، ووسط متابعة آخر مستجدات فيروس “كورونا”.وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم أغسطس بنحو 1.2% إلى 41.49 دولار للبرميل، […]

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