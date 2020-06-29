نائب يطالب بفرض الحظر الشامل في بغداد وإلغاء جميع الاستثناءات

2020/06/29 | 15:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادطالب النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، اليوم الاثنين، الحكومة بفرض حظر التجوال الشامل في العاصمة بغداد والمحافظات بعد ارتفاع معدل الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.وقال الفتلاوي، إن “الحكومة ملزمة بحماية أروح المواطنين من خطر كورونا بعد تسجيل إصابات مرتفعة خلال الأيام الماضية”، لافتا إلى إن “وزارة الصحة لديها مقترح بالحظر الشامل لمدة ثلاثة […]

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