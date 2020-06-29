صحة النجف تعلن شفاء 91 من موظفيها وعودتهم للعمل

2020/06/29 | 15:57 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/النجف اعلنت دائرة صحة النجف، اليوم الاثنين، ان المجموع الذين اصيبوا بفيروس كورونا من موظفيها كورونا بلغ 206 منتسبين من جميع العناوين الطبية والصحية والتمريضية والفنية والادارية وغيرها.وقال مدير عام الصحة رضوان الكندي في بيان ، ان "91 منتسبا منهم اكتسب الشفاء وعاد لممارسة عمله وتقديم الخدمات الطبية والصحية مؤكدا ان منتسبينا قدموا اداءً كبيرا وتحملوا مسؤولية كبيرة في مواجهة الوباء وانه اذ يحييهم لما ابدوه من شجاعة وبطولة و بكل عناوينهم ومسمياتهم فإنه يؤكد كثيرا على اتخاذ الاجراءات الضرورية اللازمة للحماية الشخصية". من جانبه شدد مدير وحدة الامراض التنفسية في قسم الصحة العامة ليث الموسوي على "عدم التهاون في لبس معدات الحماية الشخصية كاملة مع وضع المسافة الامنة بينهم وبين الاخرين سواء كانوا مرضى او غير ذلك ودعوة مدراء المؤسسات الصحية لإتخاذ اللازم بخصوص الملامسين القريبين ممن ينطبق عليهم الملامسة من الكوادر المصابة واعطائهم الاجازات الاجبارية المقررة مع تعفير اماكن العمل والقيام بالاجراءات المطلوبة في التباعد وحماية المنتسبين من خطر الاصابة بالعدوى" .

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