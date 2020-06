مصادر محلية تؤكد سقوط مروحية عسكرية والحرس الثوري ينفي الخبر

2020/06/29 | 15:57 - المصدر: قناة التغيير

تناقلت عدد من وسائل التواصل الاجتماعي الإيرانية، مقطعا لسقوط طائرة مروحية تابعة للجيش جنوبي البلاد.

ونقلت وكالة تسنيم التابعة للحرس الثوري الإيراني، عن عدد من المسؤولين العسكريين نفيهم خبر سقوط المروحية، على الرغم من انتشار الشريط المصور الذي يظهر سقوطها قرب مدينة “مرف دشت” التابعة لمحافظة فارس جنوبي البلاد، فيما أكد مسؤول محلي ان الحادث لم يكن سقوطا لمروحية بل حريقا صغيرا بالمنطقة.

#BREAKINGJune 29—Marvdasht, south-central #IranAround 10:45 am local time

Helicopter crashed near a road leading to the city of ShirazNo official report yet.



pic.twitter.com/MgwPjRIN5X

— Heshmat Alavi (@HeshmatAlavi) June 29, 2020

