2020/06/29 | 15:59 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللجنة العليا للصحة والسلامة تحسم أمرها بشأن “الحظر الشامل” هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع يس عراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/29 | 15:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع يس عراق.

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