6 علامات أن سيارتك توشك أن تصبح فريسة سهلة للصوص

2020/06/29 | 15:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..كشف خبير مجلة “خلف عجلة القيادة” الروسية، كيريل ميليشكين، ست علامات أن سيارتك على وشك أن تسرق.وقال ميليشكين إن المجرميون يحاولون التحقق من السيارة عادة قبل سرقتها كإجراء اتصال هاتفي لأصحاب المركبة.اتصال هاتفي وأوضح الخبير: “هدفهم هو معرفة كيف تحمي سيارتك.ويمكن أن يعثر المجرمون على هاتفك خلال منصات البيانات المختلفة […]

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