دولة القانون: أمريكا تريد جر جهاز مكافحة الإرهاب لاقتتال داخلي في العراق

2020/06/29 | 15:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..اتهم عضو ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، الاثنين، القوات الأمريكية بمحاولة جر جهاز مكافحة الإرهاب للاقتتال داخلي .وقال الصيهود لـ /المعلومة/، إن “أمريكا تهدف إلى جرد جهاز مكافحة الإرهاب للاقتتال مع فصائل المقاومة والحشد الشعبي بحجة حفظ الأمن “، مشيرا الى “وجود معلومات مؤشرة لدينا بأن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لإضعاف الحشد […]

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