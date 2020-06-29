بغداد تحدد سقف الانتاج النفطي للاقليم


بغداد تحدد سقف الانتاج النفطي للاقليم
2020/06/29 | 16:00 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني
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