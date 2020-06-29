ارتفاع صادرات إيران من الغاز 3.6 مليار متر مكعب

2020/06/29 | 16:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية أن صادرات البلاد من الغاز زادت 3.6 مليار متر مكعب بما يعادل 26 بالمئة على مدار عام حتى مارس آذار 2020 وذلك على أساس سنوي.ونسب الموقع إلى حسن منتظر تربتي رئيس شركة الغاز الوطنية الإيرانية قوله إن حوالي 270 مليار متر مكعب من الغاز أُنتجت في السنة الفارسية المنتهية […]

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