2020/06/29 | 16:06 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – نينوى ثلاثة أيام من الجلسات التي تحدد مصير نينوى للخروج بتوصيات ونتائج ومقترحات تعيد نينوى إلى هيأة أجدادها الآشوريين الذين بنوها وحافظوا عليها ، أختتم المشاركون منتدى السلام في نينوى عبر برنامج زووم بمشاركة أكثر من 700 ناشط في مختلف المجالات وإعلاميين وقادة مجتمع ووجهاء المحافظات العراقية ونساء من المجتمع العراقي ليضعوا …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إختتام المؤتمر الرقمي لمنتدى السلام في نينوى لإنشاء مجتمع مدني يعيدها إلى نينوى اخرى ممكنة) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إختتام المؤتمر الرقمي لمنتدى السلام في نينوى لإنشاء مجتمع مدني يعيدها إلى نينوى اخرى ممكنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).