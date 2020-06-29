قائد اسود الرافدين يعود الى النوارس وساعات تفصل عن الإعلان الرسمي

2020/06/29 | 16:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..قرر قائد المنتخب الوطني لكرة القدم، علاء عبد الزهرة، العودة الى نادي الزوراء قادماً من نادي الشرطة.وذكر مصدر في إدارة نادي الزوراء لـ /المعلومة/ أن “قائد المنتخب الوطني علاء عبد الزهرة، قرر العودة الى صفوف نادي الزوراء بعد موسمين في نادي الشرطة”.وأوضح ان “علاء عبد الزهرة سيتواجد بعد قليل في مقر […]

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