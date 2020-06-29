الصحة والسلامة الوطنية تقرر عدم فرض حظر التجوال الشامل خلال الفترة المقبلة

2020/06/29 | 16:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، الاثنين، عدم فرض حظر التجوال الشامل.وقالت اللجنة بحسب وكالة الانباء العراقية تابعته المستقلة ، إنه “تقرر عدم فرض حظر تجوال شامل خلال الايام المقبلة”.وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 1749 إصابة جديدة بفايروس كورونا في العراق، و1852 حالة شفاء، و83 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة […]

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