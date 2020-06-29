طهران تعلن أنها ستلاحق 36 شخصا على رأسهم ترامب تورطوا في اغتيال سليماني

2020/06/29 | 16:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلن الإدعاء العام في طهران أنه أعد قائمة تضم 36 شخصا وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على علاقة مباشرة أو غير مباشرة باغتيال القائد السابق لـ”فيلق القدس” قاسم سليماني.وقال المدعي العام، علي القاصي مهر، في تصريح اليوم الاثنين، إن ترامب على رأس تلك الشخصيات وسنعمل على ملاحقته قضائيا حتى بعد انتهاء […]

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