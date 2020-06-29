2020/06/29 | 16:19 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ سجلت محافظة السليمانية باقليم كوردستان، اليوم الاثنين، ست حالات وفاة بسبب الاصابة بمرض كورونا.

تتمة ..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ست وفيات في السليمانية بسبب كورونا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ست وفيات في السليمانية بسبب كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).