اللجنة العليا تغير اوقات الحظر الجزئي وتكشف موقفها من فرض شامل

2020/06/29 | 16:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، الاثنين، عدم فرض حظر تجوال شامل خلال الأيام المقبلة.وذكرت القناة الرسمية في اخبار عاجلة تابعتها “العهد نيوز” أن “اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية قررت عدم فرض حظر تجوال شامل خلال الأيام المقبلة”.وأضافت، أن “أوقات حظر التجوال الجزئي تكون من الساعة السابعة مساء الى السادسة صباحا”.[…]

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