من هم المتورطون الاميركيون في اغتيال الشهيد سليماني؟

2020/06/29 | 16:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلن مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون القانونية والدولية محسن بهاروند بان القوى الامنية والاستخبارية الايرانية قامت لحد الان بتحديد هوية 40 اميركيا ضالعا في عملية اغتيال القائد الشهيد قاسم سليماني وسيتم قريبا تحديد عدد آخر من ضمنهم مشغلي الطائرات الاميركية المسيرة التي نفذت الجريمة.وخلال اجتماع عقد اليوم الاثنين بحضور مندوبين عن المؤسسات […]

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