السعودية: 3943 إصابة جديدة بكورونا

2020/06/29 | 16:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 3943 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 2363 حالة تعاف.وأضافت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 48 حالة وفاة بسبب كورونا.وضاعفت وزارة الصحة السعودية خلال الأربعة أشهر الماضية، عدد الفحوصات لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وذلك منذ بداية ظهور الفيروس في المملكة.وكان عدد الفحوصات […]

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