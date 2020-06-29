بالصور.. قلب ديالى التجاري خالٍ من رواده لأول مرة منذ 14 عاماً

2020/06/29 | 16:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - ديالىتحول سوق بعقوبة الكبير الذي يمثل شريان ديالى التجاري والاقتصادي الى منطقة اشباح مع دخول حظر التجوال الشامل والمشدد يومه الثاني وسط انتشار امني لمنع اية خروقات تواكب فرض الحظر لتفادي تسجيل المزيد من الاصابات بفيروس كورونا.قاسم حسن وهو صاحب محل تجاري في سوق بعقوبة قال في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "منزلي يقع على بعد 100 متر فقط من سوق بعقوبة الذي يشهد شللا تاما في الحركة والنشاط ربما لاول مرة منذ 2006 لكن الفرق بين تلك الفترة فرضتها حالة الانهيار الامني وانتشار القاعدة في السوق انذاك ومناظر الجثث المجهولة المرمية بين ازقته وشوارعه لكن الان الوضع مختلف والذي يفرض الحظر هي القوات الامنية والخطر هو كورونا".واضاف حسن، ان "الاف الاسر تضررت من شلل سوق بعقوبة الذي يمثل اكبر مركز اقتصادي وتجاري في ديالى كونها تعتمد بشكل مباشر على مصادر رزقها على السوق"، مبينا انه "كان يفترض تطبيق اجراءات لدعم الفقراء والاسر المتعففة ولولا التكافل الاجتماعي لكان الوضع كارثي في ديالى منذ الاسبوع الاول لفرض الحظر قبل اشهر".وكانت خلية الازمة في ديالى اعلنت يوم امس الاحد، بدء تطبيق حظر التجوال الشامل والمشددة في المحافظة منذ 12 ظهراً ولمدة اسبوع دون اعطاء اية استثناءات الا للكوادر الصحية.

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بغداد اليوم- بغداد

طالب عدد من أصحاب المراكز التجارية والتي تُعرف بالمولات والعاملين فيها ببغداد، الاثنين (29 حزيران 2020)، بإعادة فتحها أمام المتبضعين، وإنهاء قرار الإغلاق المفروض جراء انتشار فيروس كورونا.

وقال أصحاب مراكز التجارة في بيان مشتر

بغداد اليوم- بغداد

وجهت نقابة المعلمين، الاثنين (29 حزيران 2020)، طلباً لوزارة التربية، يتضمن تخصيص مبالغ للمصابين وعوائل المتوفين بفيروس كورونا.

وذكرت وثيقة صادرة عن النقابة، وحصلت عليها (بغداد اليوم)، أنه "بالنظر لكثرة الإصابات والوفيات

بغداد اليوم-بغداد

اكد عضو خلية الازمة النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، الاثنين (29 حزيران 2020)، أن العراق امام خيارين مؤلمين في مواجهة فيروس كورونا والحد من انشاره قبل خروج النظام الصحي في البلاد عن السيطرة.

وقال العزاوي في حد

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