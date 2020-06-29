2020/06/29 | 16:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أجرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، الإثنين (29 حزيران 2020) اللجنة العليا تجري تغييراً بساعات بدء وانتهاء الحظر الجزئي اليومية.

وذكر الفريق الاعلامي للجنة، في بيان موجز، أن "أوقات حظر التجوال الجزئي، تُحدد من الساعة السابعة مساءً الى الساعة السادسة صباحاً"، بعد أن كانت من الخامس مساءً حتى السادسة صباحا.

قبيل ذلك قررت اللجنة عدم فرض حظر التجوال الشامل خلال الأيام المقبلة.

وذكرت صحيفة الصباح، شبه الرسمية، أن "اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية تقرر عدم فرض حظر التجوال الشامل خلال الأيام المقبلة".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم، تسجيل 83 حالة وفاة وأكثر من 1700 إصابة بفيروس كورونا في عموم المحافظات العراقية.

وقالت الوزارة في موقفها الوبائي اليومي، تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تم فحص (11172 ) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (532120)".

وأضافت أن "الوزارة سجلت 1749، إصابة موزعة كالتالي (بغداد / الرصافة 241،بغداد / الكرخ 184،مدينة الطب 2،النجف الأشرف 87،السليمانية 95 ،أربيل 40 ،دهوك 4 ،كربلاء 84 ،كركوك 50 ، ديالى 57،واسط 56 ،بابل 82 ،البصرة 218 ،ميسان 124 ،الديوانية 138 ،ذي قار 200 ،الأنبار 5 ،نينوى 12 ،صلاح الدين 50 ،المثنى 20) ".

وتابع بيان الموقف الوبائي، أن "الوزارة سجلت حالة شفاء توزعت كالتالي (بغداد الرصافة 292 ، بغداد الكرخ 461 ،النجف 48، السليمانية 14 ،أربيل 27 ،كركوك 31 ،كربلاء 57 ،ديالى 66 ،واسط 240 ،البصرة 127،ميسان 114 ،بابل 30 ،ذي قار 163 ،الديوانية 16 ،الأنبار 91 ،نينوى 21،صلاح الدين 33 ،المثنى 21)".

وأشارت إلى أن "حالات الوفيات بلغت 83 حالة توزعت كالتالي، (بغداد الرصافة 19 ،،بغداد الكرخ 8 ،مدينة الطب 6 ،النجف 1 ،السليمانية 4،اربيل 2 ،كربلاء 3،كركوك 3 ،ديالى 7 ،واسط 5 ،البصرة 6 ،ميسان 6 ،بابل 3 ،الديوانية 1 ،ذي قار 4 ،الأنبار 1 ،المثنى 1 ،صلاح الدين 3)".

ومع الموقف الوبائي لليوم بلغ "مجموع الإصابات الكلي 47151، ومجوع حالات الشفاء 22974، وعدد الراقدين الكلي: 22338، وعدد الراقدين في العناية المركزة: 336، ومجموع الوفيات: 1839".

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بيان رسمي

الموقف الوبائي لدائرة صحة النجف الاشرف ليوم الاثنين 2020/6/29

- مع تطبيق حظر التجوال تدعو دائرة صحة النجف الاشرف الاخوة المواطنين للالتزام بالإجراءات الصحية وتؤكد انها من اجل حمايتهم وحماية عوائلهم وتحثهم على أرتداء الكمامات والتباعد ال

بغداد اليوم-بغداد

قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، الإثنين (29 حزيران 2020) عدم فرض حظر التجوال الشامل خلال الأيام المقبلة.

وذكرت صحيفة الصباح، شبه الرسمية، أن "اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية تقرر عدم فرض حظر التجوال الشامل

بغداد اليوم- متابعة

أعلنت السلطات الصحية السعودية اليوم الاثنين عن تسجيل 48 وفاة و3943 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت وزارة الصحة السعودية في بيان، إنها سجلت (3943) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوف

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